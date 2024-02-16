Какой будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
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Синоптики "Казгидромета" представили сезонный прогноз погоды на весну и рассказали, когда в Казахстане закончатся метели и начнутся тёплые деньки, передаёт BaigeNews.kz.
В северных областях республики март будет продолжением зимы.
"В отдельные дни месяца ожидается по-зимнему холодная погода, с частыми снегопадами, метелями, не исключены гололёды и туман. Температурный фон в эти дни прогнозируется низким, ночью с 15-25-градусными морозами", - сообщили синоптики.
На севере, в центре и на востоке страны в первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха днём до +2+7°С. А уже по-весеннему
тёплая погода порадует в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15°С.
Для южных и юго-западных регионов Казахстана март - типичный весенний месяц, но не исключены частые осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0 до -10°С до +3+8°С, днем от 0,+10°С до +10+18°С.
"В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1° - в юго-восточной части страны. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, в пределах нормы – на юго-западе, в северо-западной части Казахстана", - сказано в прогнозе.
В апреле и мае на большей части республики температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, а количество осадков - около климатической нормы.
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