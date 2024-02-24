Метель, туман и ветер: в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
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По прогнозам "Казгидромета", 25 февраля на западе и северо-западе страны сохранится погода без осадков. На остальной территории республики ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра. По Казахстану синоптики прогнозируют туман, передаёт BaigeNews.kz.
В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.
25 февраля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах области низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
На востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на юге области порывы 15-20 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный днем в центре, на юге области 15-20 м/с.
25-27 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 25-27 февраля днем на юге области гололёд. 25-26 февраля в горных районах области низовая метель. 25 февраля днём, 26-27 февраля сутки ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 25-27 февраля временами ожидается туман. 25-26 февраля днём временами гололёд.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на выходные.
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