Жителей Алматы предупредили о возможном ухудшении качества воздуха в воскресенье
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 22 октября ожидаются в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в мегаполисе в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям Алматы: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики "Казгидромета" сообщили, что на большей части территории республики с прохождением активного циклона с районов Самары сохраняется неустойчивый характер погоды.
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