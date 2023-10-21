Циклон из Самары повлияет на погоду в Казахстане в воскресенье

По прогнозам синоптиков "Казгидромета" 22 октября на большей части территории республики с прохождением активного циклона с районов Самары сохраняется неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, севере, в центре, востоке ожидаются осадки, временами сильные осадки, на юге, юго-востоке пройдут дожди. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, в северных, северо-западных, центральных регионах — гололёд.

Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в большинстве регионах страны и столице.

Ночью на северо-востоке Атырауской области ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

Ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на северо-западе, в центре области порывы 23 метров в секунду. В Актобе ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ветер северо-восточный, порывы 18 метров в секунду.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В конце дня на западе, севере области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. В конце дня ожидается гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточый с переходом на северный днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте днём ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. В Туркестане днём ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ожидается гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Ветер южный с переходом на западный ночью на севере области 15-20, порывы 23 метров в секунду, днём 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кызылорде ожидается ветер южный днем 15-20 метров в секунду.

Днём на юге Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на западе, севере, в центре Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем на западе, севере, в центре области порывы 23 метров в секунду. В Костанае ожидается гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

Днём временами в области Улытау ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду, днём 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Астана ветер юго-западный днем порывы 17-22 метров в секунду.

22 октября ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. В Караганде ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики обещали казахстанцам похолодание в ближайшие три дня.