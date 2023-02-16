Житель Усть-Каменогорска нашёл самородки золота

Фото: zolotodb.ru

Горожанина осудили за незаконную добычу драгоценных металлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

23 января Уланский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении устькаменогорца, обвиняемого в совершении проступка, предусмотренного частью 1 статьи 295-1 Уголовного кодекса (незаконные добыча, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы).

"3 сентября 2022 года мужчина находился на участке "Алтынбастау" Бозанбайского сельского округа Уланского района, где без разрешительных документов, с применением металлоискателя производил поисковые работы по обнаружению драгоценных металлов, - сообщили в суде. - В ходе поиска незаконно добыл девять самородков золота.

Суд признал горожанина виновным и назначил в качестве наказания штраф в размере 40 МРП, или 122 520 тенге.

Приговор не вступил в законную силу. Известно, что дело поступило на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.