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Polisia.kz Вчера, 23:08
409
Вчера, 23:08
409
Фото: Polisia.kz

Житель Текели выбросил бойцовскую собаку на улицу

Бойцовскую собаку без намордника заметили на улицах Текели. Обрести новый дом псу помог полицейский и  волонтер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Текели поступило сообщение о том, что на улице бегает бойцовская собака без намордника. Приехавший по вызову участковый инспектор Рауан Смагулов обнаружил истощенного немецкого боксера, действительно бродящего без ошейника и намордника.

Опросив жителей, полицейский установил 30-летнего владельца животного, который решил отказаться от дальнейшего содержания своего питомца.

В итоге, мужчину, с учетом изможденного состояния собаки, привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными". Далее совместно с местными волонтерами-зоологами "боксеру", имеющему красивую кличку Граф, отыскали новый дом, где искренне любят животных.

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#полиция #собака #животные #волонтер
BaigeNews.kz
Вчера, 23:08
409
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