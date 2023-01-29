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Лента новостей

t.me/DenMinPR Сегодня, 19:00
89
Сегодня, 19:00
89
Фото: t.me/DenMinPR

Житель Тараза проглотил зубочистку и едва не погиб

В Таразскую городскую многопрофильную больницу госпитализировали 54-летнего мужчину с сильными болями в животе и слабостью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По словам пациента, уже четыре дня его мучили приступы боли. Несмотря на это за медицинской помощью не обращался. Наконец, после сильного болевого приступа мужчина был  доставлен в больницу бригадой скорой помощи. 

По инициативе заведующего хирургическим отделением, опытного и квалифицированного специалиста по лапароскопии Габидена Рахимжанова, врачи-хирурги Бекташ Дурсунов и Алимбек Бекнур провели компьютерную томографию. На снимках обнаружена зубочистка, застрявшая в брюшной полости  больного. 

"Экстренно проведена лапароскопическая операция по методу "Удаление инородного предмета". Во время оперативного вмешательства извлечена длинная тонкая деревянная палочка (зубочистка) длиной четыре сантиметра и диаметром два миллиметра. После успешно проведённой операции больной пришел в сознание и сообщил, что несколько дней назад ел казы. И, должно быть, не заметил, что вместе с мясом зубочистка попала в пищевод", — рассказали в Минздраве.

Поскольку зима — время "согыма", врачи предупреждают, что при употреблении мяса следует быть очень осторожным. Также важно вовремя обращаться за медицинской помощью при явных болевых симптомах.

 

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#здравоохранение #врачи #хирург #Тараз
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:00
89
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