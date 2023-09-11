Житель села в Акмолинской области заявил о надругательстве подростков над его сыном

В понедельник утром 11 сентября в школе села Кенесары Бурабайского района Акмолинской области было непривычно мало учеников. Многие родители, не дождавшись мер со стороны администрации, решили оставить детей дома. Они заявили, что школа перестала быть безопасным местом для учащихся. Оказывается, в августе стало известно о написанном жителем села заявлении в полицию. Мужчина заявил, что год назад над его сыном было совершено насилие. И сделали это, по его словам, два старшеклассника. Корреспондент BaigeNews.kz подготовил обзор ситуации на данный момент.

"Кто вернёт моему сыну детство?"

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области факт заявления подтвердили.

"Отдел полиции Бурабайского района ведёт расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Данное происшествие, согласно заявлению потерпевшей стороны, имело место в июне 2022 года. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства инцидента", – коротко прокомментировала руководитель пресс-службы ДП Гульнара Пинчук.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Мама предположительно пострадавшего мальчика обратилась в сельском чате к односельчанам с просьбой поддержать их и придать произошедшее огласке.

"Я благодарна Всевышнему за то, что он дал сил моему сыну и нашей семье переживать эту трагедию. Но понимаю, что это только начало нашего нелёгкого пути за справедливость", – отметила женщина.

Отметим, что в деле фигурируют два подростка. Один из них уже поступил в колледж, другой продолжает учиться в этой школе. Предположительно пострадавший – ученик пятого класса. Напомним, речь идёт о возможных событиях прошлого года.

В сообщении в чате говорится о том, что другая сторона "пыталась загладить вину материальными ценностями. Но это не вернёт то детство, что должно быть у моего ребёнка".

"Школа перестала быть безопасным местом"

Более всего родителей и предположительно пострадавшего, и других учащихся возмутила позиция руководства школы.

"Самое страшное – подозреваемый в преступлении ходит в школу. И жертва тоже. Разве это нормально? Почему администрация допустила это?", – недоумевают сельчане.

Не дождавшись, когда руководство школы предпримет меры, родители сначала потребовали собрания. А потом решили, что не пустят ребятишек на занятия до тех пор, пока тем не обеспечат безопасность.

"Школа на сегодняшний день – не безопасное место для наших детей. Подорван авторитет учебного заведения и учителей", – пояснили они. "Мы, родители, не имеем никакого морального права молчать. Мы, как и учителя, учим детей справедливости, честности. Если мы на это закроем глаза, они не будут верить в справедливость. Во-вторых, не приведёт ли наше молчание к тому, что они станут равнодушными к трагедии ближнего в будущем? А не приведёт ли наше молчание к новым преступлениям?", – задаются непростыми вопросами кенесаринцы.

В понедельник утром в село срочно выехали заместитель акима Бурабайского района, представители управления образования – руководители отдела воспитательной работы и управления образования. На встрече присутствовали представители родительского комитета, местные активисты, полиция и, разумеется, администрация школы.

"Если ученики не болеют, они должны посещать занятия, – прокомментировала ультиматум родителей заместитель руководителя областного управления образования Ботакоз Дюсенова. – Что касается требований к подозреваемому покинуть школу – мы не можем настаивать, чтобы ребёнок не обучался, нет у нас права отстранить учащегося от школы. Потому что идут следственные мероприятия, нельзя сейчас однозначно утверждать о его вине. Единственное, мы можем предложить варианты обучения".

"Важно не допустить буллинга"

Надо отметить, в сельском чате обоих старшеклассников характеризуют в большей части негативно. Между тем, в управлении образования утверждают, что подозреваемый подросток (против присутствия которого в школе ополчились родители) на учётах не состоит.

"Я с утра на телефоне, о конфликтах с его участием нам неизвестно, жалоб на то, что кого-то обижал, не было. В нашем ведомстве, по крайней мере, такие факты не регистрировались. Может, мелкие вопросы были, которые обычно разбираются внутри школы. У нас больше тысячи организаций", – пояснила Ботакоз Дюсенова.

Но вернёмся к протестным настроениям родителей. Пришли ли участники сегодняшней встречи к компромиссу? Исполняющий обязанности директора школы сослалась на тайну следствия, хотя вопрос касался не скандального происшествия, а организации учебного процесса.

"Школа работает, дети обучаются", – отрезала Салтанат Саттыбаева.

Мама предположительно пострадавшего сообщила корреспонденту о решении перевести сына в другую школу.

По словам заместителя акима Бурабайского района Жангельды Тулегенова, в школе работают педагоги-психологи. Ситуация разрешилась: подозреваемый ушёл на дистанционное обучение. Он подчеркнул, что администрация школы не имеет права принимать какие-либо кардинальные меры, пока следственные органы делают свою работу.

"Были недопонимания, но мы нашли вместе золотую середину. Сейчас учебный процесс, жизнедеятельность в селе в штатном режиме. Поймите, заставить ребёнка покинуть школу мы не можем. Свобода выбора школы, формы обучения остаётся за законными представителями ученика. И потом нужно помнить, что детский буллинг – страшное дело, поэтому в этой ситуации нужно быть предельно деликатными", – резонно заключил замглавы района.

"Прожить ситуацию, иначе она останется, как пуля"

Врач-психотерапевт Гульнур Байбулова (г. Алматы) отмечает, что в возрасте 15-17 лет подростки очень часто возбуждены – эмоционально и физиологически. И, в контексте преступлений подобного рода, выбирают наихудший способ снять это напряжение – девиантное поведение, насилие над более слабым. Для жертвы же страшную травму от подобных преступлений усугубляют чувства бессилия и невозможности остановить.

"Увы, но это травма на всю жизнь. И тем сложнее, когда ребёнок вынужден продолжать находиться в прежней обстановке. Очень важно помочь ему – при помощи специалистов и родителей – прожить эту ситуацию, иначе она останется в нём, как "пуля". И будет постоянно вспоминаться, отдаваться болью и нарушением функционирования, влиять на жизнь в целом", – констатировала врач-психотерапевт.

Отметим, доктор комментировала преступления против половой неприкосновенности в целом.

Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Акмолинской области Ерболат Хусаинов навскидку не смог припомнить случаи сексуализированных преступлений, совершённых несовершеннолетними. Всего же с начала года в регионе против половой неприкосновенности детей зарегистрировано 26 преступлений. В их числе пять фактов изнасилования; 11 – вступления в интимную связь с лицом, не достигшим 16 лет; два – принуждения к половому сношению и три – развращения малолетних. Если учесть, что на дворе только сентябрь, можно констатировать стабильность нехорошей статистики: в прошлом году было 33 преступления против половой неприкосновенности, в том числе девять изнасилований.