Житель села области Абай, у которого подозревают сибирскую язву работает в сельской школе

Житель села Жетижар Бескарагайского района области Абай у которого подозревают сибирскую язву находится в средне-тяжелом состоянии. Его анализы отправлены в лабораторию города Усть-Каменогорск, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Исчерпывающей на данный момент информацией поделился заместитель акима области Абай Димитрий Гариков. По его словам житель села, мужчина 1962 года рождения, семь дней занимался самолечением, пытаясь народными методами вылечить прыщик на лице.

18 сентября мужчина обратился в челюстно-лицевое хирургическое отделение, где у него заподозрили сибирскую язву. А 19-го числа у пациента взяли анализ крови на БАК-посев. ПЦР оказался отрицательным.

"Врачи предположили, что у него симптомы и клинические признаки сибирской язвы кожного характера средней сложности", - уточнил предположительный диагноз Димитрий Гариков.

По данным замакима 22 сентября, в пятницу, будут готовы официальные данные по углубленному лабораторному анализу, который направлен для исследования в лабораторию города Усть-Каменогорск.

Накануне, 19 сентября, было проведено экстренное заседание комиссии КЧС, на которой было принято решение выставить санитарный пост и объявить режим ЧС местного характера. Кроме того осуществляется все превентивные мероприятия.

"Сейчас запрещён забой скота, вывоз продуктов сельского назначения - мяса, молока, зерновых и так далее. Проводится работа по выявлению места, где зарыты останки животного, которое они употребляли недавно в пищу, а именно баранина. Соответственно все мероприятия необходимые проводятся", - перечислил заместитель акима.

По информации замакима, все люди, которые в последние дни контактировали с пациентом, установлены и находятся под наблюдением. Сейчас СЭС совместно с медицинскими работниками отрабатывает эти вопросы, выставлены санитарные посты.

"Инфекция через продукты, кровь и открытые раны передаётся. Школу закрыли пока, потому что этот человек работал в школе. В первую очередь там идёт санитарная обработка. Я думаю, до конца недели школа будет на онлайн-обучении до выяснения. Мы предприняли эти превентивные меры для перестраховки", - сказал Димитрий Гариков.

Отметим, что на территории Бескарагайского района находится три захоронения сибирской язвы. Напомним, ранее сообщалось что в одном из сел области Абай введен режим ЧС в связи с подозрением у местного жителя сибирской язвы.