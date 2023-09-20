В одном из сёл Абайской области ввели режим ЧС

Акимат Абайской области объявил о введении режима ЧС в селе Жетыжар, передаёт BaigeNews.kz.

По информации акимата, есть подозрение, что один из жителей села Жетыжар Бескарагайского района заражён сибирской язвой. Пациент сдал ПЦР тест и ждёт результат анализа.

"На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - сообщили в акимате.

Сообщается также, что на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост, временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села. Проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.



