В одном из сёл Абайской области ввели режим ЧС
Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46Сегодня, 09:46
109Фото: baigenews.kz
Акимат Абайской области объявил о введении режима ЧС в селе Жетыжар, передаёт BaigeNews.kz.
По информации акимата, есть подозрение, что один из жителей села Жетыжар Бескарагайского района заражён сибирской язвой. Пациент сдал ПЦР тест и ждёт результат анализа.
"На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - сообщили в акимате.
Сообщается также, что на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост, временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села. Проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.
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