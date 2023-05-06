Житель Сатпаева избил медиков, прибывших на вызов к его матери

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Двоих фельдшеров "Скорой помощи" избил сын скончавшейся женщины в квартире в городе Сатпаев области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".

"Мы приехали на вызов в течение 4 минут после поступившего звонка диспетчеру. Но молодой человек, открывший нам дверь квартиры, набросился на коллегу и на меня с криками: почему так долго едете? Хотя мы прибыли в течение 4 минут. Он нанес нам неоднократно кулаком удары по лицу и голове", - рассказал "Патриоту" пострадавший фельдшер, попросивший не называть его имя.

Медик говорит, что удар был поставленный, сильный.

"От сильного и неожиданного удара в лицо потерял ориентир, был словно в тумане. У меня была разбита губа, рот постоянно наполнялся кровью. Агрессивный парень требовал, чтобы мы помогли его маме, которая была без сознания. У нее остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не помогли. Была констатирована смерть. Женщина имела ряд заболеваний и была на учете у медиков по состоянию здоровья", - говорит фельдшер.

Вернувшись на станцию "Скорой помощи", фельдшер периодически терял равновесие.

По настоянию коллег фельдшер прошел обследование. Выявлены сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

"Я написал заявление в полицию. Понимаю, что он пережил стресс - его мама потеряла сознание. К большому сожалению, она скончалась. Но встречать врачей агрессией и кулаками недопустимо. Вместо того, чтобы оперативно дать нам доступ к маме, он нанес мне и напарнику травмы. Я люблю свою работу. Сознательно учился на медицинского работника, чтобы спасать жизни. Я более 10 лет в этой профессии. Но из-за систематических нападений на сотрудников "Скорой помощи" нет желания трудиться в неотложке", - говорит фельдшер.

В полиции дали комментарий "Патриоту":