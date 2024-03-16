Житель Рудного поссорился с женой и чуть не замёрз на даче

62-летний житель Рудного поссорился с женой и уехал на дачу. Он поймал попутку, но дорогу замело и его высадили на трассе. Пройдя пешком 1,5 километра мужчина увяз в снегу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Вечером охранники садового общества делали обход по территории и увидели следы.

"Мы подумали, что воры забрались. Решили пойти по ним и обнаружили мужчину у костра. Выяснилось, что он шёл к своему участку, но так и не дошёл, по дороге замерз и разжег огонь. Мы сразу вызвали полицию", — рассказал один из охранников.

На место прибыли патрульные полицейские Серик Успанов и Асхат Алдешов. Оказалось, что мужчина астматик и от холода у него отказали ноги.

"В тот день дороги к дачам не было, пришлось подручными средствами спасать человека. Мы уложили рудничанина на чехол от машины и поволокли его до служебного авто", — отметил Успанов.

Мужчине вызвали карету скорой помощи и передали медикам. Супруга заблудившегося выразила благодарность спасателям мужа.