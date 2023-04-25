Житель Павлодара поджёг себя из-за обвинений в вымогательстве

29-летний мужчина пытался поджечь себя и покончить жизнь самоубийством в Павлодаре. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарца госпитализировали с ожогами головы, рук, ног, шеи. В областной станции скорой помощи сообщили, что у него был травматический шок второй степени.

Жена пострадавшего заявила в соцсетях, что акцию супруг устроил вместе с соседом из-за давления полицейских: их обвиняют в вымогательстве.

"Мужчина подозревается в вымогательстве у жителя Павлодара. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК, человек считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не признают вступившим в законную силу приговором суда", – сообщили в областном департаменте полиции.

В ведомстве добавили, что начали досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК – "Доведение до самоубийства путём угроз, жестокого обращения или унижения".

Состояние пострадавшего врачи называют крайне тяжёлым. У него обгорело 65 процентов тела. Мужчину поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.