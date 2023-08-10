Житель Костаная закрасил разметку, чтобы упростить въезд к дому

В Костанае сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который закрасил дорожную разметку, передаёт Polisia.kz.



Житель города упростил въезд ко двору частного дома и закрасил сплошную линию чёрной краской, сделав её прерывистой. Сотрудники полиции увидели необычную разметку при патрулировании. Его привлекли к административной ответственности по статье 630 КоАП РК "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений". Санкция статьи предполагает штраф в размере 2 МРП.

В полиции отметили, что самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создаёт условия для совершения ДТП и предупреждают о мерах ответственности. С начала года в Костанайской области за игнорирование требований дорожных знаков и разметки к административной ответственности привлечено более 4 тысяч водителей.

Ранее на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай заметили "кривую" разметку. В поселке Новая Бухтарма разделительная полоса резко сворачивает к обочине, а в районе нерегулируемого пешеходного перехода на пути у тех, кто наносил разметку неожиданно для них возник газон.