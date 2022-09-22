open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • "Кривую" разметку заметили на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай
yk-news.kz 22 Сентября, 03:21
494
Фото: yk-news.kz

"Кривую" разметку заметили на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай

Автомобилисты заметили разметку, явно не соответствующую стандарту, в районе Алтай​, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

"Кривую" разметку очевидцы запечатлели на видео на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи в районе поселка Октябрьского. В поселке Новая Бухтарма разделительная полоса резко сворачивает к обочине, а в районе нерегулируемого пешеходного перехода на пути у тех, кто наносил разметку, наверное, неожиданно для них возник газон.

"Сотрудники административной полиции провели обследование дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи, а также улично-дорожной сети поселка. В результате в адрес Казахавтодора, отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Алтай выдано предписание по приведению дорожной разметки в порядок", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
22 Сентября, 03:21
494
Поделитесь:
Наверх