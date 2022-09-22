"Кривую" разметку заметили на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай

Фото: yk-news.kz

Автомобилисты заметили разметку, явно не соответствующую стандарту, в районе Алтай​, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

"Кривую" разметку очевидцы запечатлели на видео на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи в районе поселка Октябрьского. В поселке Новая Бухтарма разделительная полоса резко сворачивает к обочине, а в районе нерегулируемого пешеходного перехода на пути у тех, кто наносил разметку, наверное, неожиданно для них возник газон.

"Сотрудники административной полиции провели обследование дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи, а также улично-дорожной сети поселка. В результате в адрес Казахавтодора, отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Алтай выдано предписание по приведению дорожной разметки в порядок", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.