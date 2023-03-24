main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 04:23
171
Сегодня, 04:23
171
Фото: BaigeNews.kz

Житель Атырауской области пришёл в суд пьяный

Житель Атырауской области пришёл в суд пьяный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Дело в отношении мужчины по статье 73 КоАП (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, совершённые повторно в течение года) рассматривал Жылыойский районный суд. 3 марта мужчина пришёл в суд состоянии алкогольного опьянения, мешал разъяснить судье постановление, а потом молча покинул зал. 

Нарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Тем не менее ему присудили трое суток административного ареста. Постановление суда не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:23
171
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх