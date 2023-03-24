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Житель Атырауской области пришёл в суд пьяный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Дело в отношении мужчины по статье 73 КоАП (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, совершённые повторно в течение года) рассматривал Жылыойский районный суд. 3 марта мужчина пришёл в суд состоянии алкогольного опьянения, мешал разъяснить судье постановление, а потом молча покинул зал.

Нарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Тем не менее ему присудили трое суток административного ареста. Постановление суда не вступило в законную силу.