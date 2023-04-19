Жильцы элитного ЖК Астаны судятся с владельцем автомойки

Фото: astanatv.kz

Жильцы элитного жилого комплекса Астаны судятся с владельцем автомойки, которая размещена в их доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам жильцов, на месте автомойки по проекту должен быть проход в торговый дом, где владельцы квартир покупают продукты, водят детей в различные секции. Ради такого удобства многие покупали здесь квартиры. Однако уже два года людям приходится ради своих нужд делать крюк через улицу.

"Мойка перекрывает вход в Green mall. Но как нам обещали, у нас должен быть отдельный вход. Но была перепланировка под мойку и этого входа сейчас не существует. Наша дверь выходит сразу на мойку. Мы водим своих детей в образовательные центры по этой грязи между машинами, хотя BI Group нам обещал отдельный проход, чистоту и комфорт", — говорит Айгерим Ашимова, жительница ЖК "Зелёный квартал".

Из-за автомойки, говорят жильцы, в квартирах появились сырость и трещины. А от постоянно заезжающих машин проход в торговый дом превратился в настоящую полосу препятствий, жалуются люди.

Судебный процесс длится уже полтора года. Адвокат, представляющий интересы жильцов ЖК, уверен, что автомойка открыта незаконно.

"По закону нельзя обустраивать в паркингах ЖК. Это должно быть отдельно стоящее здание на расстоянии как минимум 15 метров. У них нет документов. У них по документам это не мойка, а парковочные места, поэтому они привлекались к штрафу за нарушение закона. Уже дошло до того, что законные методы отпали, взяли и закрыли дверь, гвоздями закрыли доступ к паркингу, к торговому дому, что тоже незаконно", — говорит адвокат Ержан Болатбек.

В столичном управлении архитектуры слова адвоката подтверждают. Строить автомойки в таких жилых комплексах законом запрещено. Для подобного сервиса нужно предусмотреть отдельное здание.

Тем временем в строительной компании BI Group в курсе проблемы. Застройщики отметили, что вопрос по сквозному проходу будет решён.

"Компания в курсе данной ситуации. Мы привержены добрым партнёрским отношениям и всегда открыты к конструктивному диалогу. Поэтому со своей стороны помогаем в организации встреч для решения вопроса медиативным путём. Особо подчеркнём, что мойка была запущена в целях удовлетворения потребностей жителей ЖК, вопрос по сквозному проходу решается с новым собственником", — прокомментировали в пресс-службе стройкомпании.

Тем временем сами жильцы не намерены идти на компромисс. Они хотят через суд добиться закрытия автомойки.