Жилищная программа "Алатау жастары" стартовала в Алматинской области

Фото: egov.kz

С 1 ноября по 1 декабря 2022 года молодые казахстанцы до 35 лет, не имеющие жилья и официально проживающие и работающие в Алматинской области не менее года, могут получить льготный ипотечный кредит на недвижимость.

Максимальная сумма займа, которую готовы выдать одному заявителю – 10 миллионов тенге, а его максимальный срок - 19 лет. Что касается ставки вознаграждения, она составляет до 5 процентов годовых, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Если заявитель хочет купить новое жильё, то первоначальный взнос не нужен, а вот тем, кто планирует купить недвижимость на вторичном рынке или частный дом, придётся выложить накопления в размере 10 процентов от суммы приобретаемого жилья. Причём, недвижимость, приобретаемая по льготной ипотеке, должна также находиться в Алматинской области.

В качестве залога в банк можно подать права на приобретаемое жильё, также можно предоставить дополнительный залог в виде другой недвижимости или жилищных строительных сбережений в "Отбасы банке", принадлежащие участнику программы либо иному третьему лицу.

Найти жильё, которое планирует купить участник программы, он должен сам. Стоимость квартиры может быть больше 10 миллионов тенге, но разницу между полученными в ипотеку деньгами и итоговой стоимостью человек должен будет доплатить сам.

"Портрет" заёмщика

Чтобы получить льготный кредит по программе "Алатау жастары", заявитель должен попадать под ряд критериев: быть гражданином Казахстана, иметь постоянную регистрацию в Алматинской области не менее одного года, быть не старше 35 лет включительно на момент подачи заявления для участия в Программе, вне зависимости от возраста супруга или супруги. К слову, участвовать в программе может только один из супругов.

Также у заявителей и членов их семей будут проверять отсутствие арендного жилья с правом выкупа или своего жилья в Казахстане на протяжении последних пяти лет. Заявитель также должен работать в Алматинской области не менее года к моменту подачи своей заявки.

Подсчёт баллов

Когда все заявки будут собраны, акимат в течение 20 рабочих дней будет считать баллы всех претендентов. Будет учитываться количество лет в браке и количество детей, место работы и заработок, срок действия ИП в Алматинской области, причастность к социально уязвимым слоям населения, наличие инвалидности и даже срок прописки в регионе.

Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов, должны в течение 15 рабочих дней после получения направления отправить все документы в банк для оценки платежеспособности. А после – можно искать жильё и получить кредит.

Насколько это реально

Конечно, на первый взгляд, программа даёт молодым жителям Алматинской области, работающим официально в регионе, неплохие шансы на покупку своего жилья. Но другой вопрос – удастся ли найти его за такую небольшую по нынешним меркам сумму.

Жительница Алматинской области Ирина Ахметова мечтала о собственной квартире всю жизнь, и казалось бы, мечта вот-вот должна была осуществиться. Женщина подходит по всем критериям и рассчитывает, что пройдёт конкурс. Правда, без собственных накоплений ей не обойтись.

"При беглом просмотре объявлений я увидела, что, например, в Талдыкоргане ещё можно найти жилье на вторичке за 7-8 миллионов тенге, то есть, нужно внести 720 тысяч тенге и далее с учётом процента платить 19 лет по 55 тысяч тенге в месяц. Учитывая зарплату в 250 тысяч тенге в месяц, это был бы нормальный вариант. Но сейчас Талдыкорган – уже не Алматинская область. А в городах нашего обновлённого региона не найти жильё меньше, чем за 16 миллионов тенге, в том же Конаеве сейчас цены взлетели, да и в других городах ситуация такая же. Поэтому, думаю, тем, у кого нет накоплений на первоначалку и доплату, даже если они проходят по условиям программы, купить свое жильё не получится", - рассуждает И. Ахметова.

Главный страх женщины заключается в том, что рынок жилья может отреагировать дополнительным ростом цен в свете объявленной госпрограммы. И тогда её собственных накоплений на первоначальный взнос может и не хватить.