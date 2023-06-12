Жетысу окутало густым дымом из-за лесных пожаров в Абайской области

Фото: кадр из видео

Несколько районов в области Жетысу затянуло дымом от пожара в Абайской области. В департаменте по ЧС обратились к населению региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Из-за крупного лесного пожара на территории области Абай, в результате изменения направления ветра территорию нескольких районов области Жетісу накрыл густой дым. В связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ДЧС.

По данным МЧС, на 22:00 тушение пожара в области Абай продолжается в трёх направлениях. В тушении лесного пожара задействовано порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны. Привлечены 14 вертолётов. С начала пожара всего осуществлено 621 сброс воды с объёмом порядка 1 900 тонн.