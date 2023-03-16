- Жертвами схода селей в Турции стали не менее 13 человек 05:43 78
- Суд Астаны наказал женщину за избиение дочери 04:18 307
- Изменены границы ряда сёл ВКО 03:53 212
- На лодках вывозят граждан с затопленных улиц на западе Казахстана 02:22 349
- Подросток из Астаны сообщил о бомбах в школах Кокшетау 01:10 420
- Токаев прибыл в Анкару 00:08 462
- В Казахстане отменили СНТ 15.03.2023 588
- Иностранное авто с неоплаченными штрафами почти на миллион тенге выявили в Атырау 15.03.2023 437
- Многомиллионные штрафы выставил Wildberries казахстанцам из-за переименования Астаны 15.03.2023 591
- Шавкату Рахмонову помогут с финансами для подготовки к поединкам 15.03.2023 451
- "В наши роддома хотят вернуться" - медики ВКО изменили подход к родовспоможению 15.03.2023 600
- Коммунальщик развеселил казахстанцев песней о паводке 15.03.2023 442
- Талые воды повредили участок дороги в Жетысуской области 15.03.2023 437
- Баннер с вёдрами подарили на юбилей ректору студенты КазНУИ 15.03.2023 751
- Как не стать жертвой финансовой пирамиды и интернет-мошенничества в Казахстане 15.03.2023 785
- Цена нефти марки Brent упала ниже 75 долларов за баррель 15.03.2023 424
- "Женское крыло" террористической организации Хизбут Тахрир выявили в Кыргызстане 15.03.2023 473
- За "бесплатный" массаж - миллионный кредит: пенсионеры в СКО жалуются на финмошенничество 15.03.2023 696
- Рыси попали в фотоловушку в Туркестанской области 15.03.2023 488
- Сотрудника мечети ранили ножом в Астане 15.03.2023 711
- Зарабатывали по 2 млн тенге в день: задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net 15.03.2023 771
- Продажи новых автомобилей в Казахстане в феврале выросли на 69% — АКАБ 15.03.2023 570
- Американка сыграла на домбре "Қара жорға" и умилила пользователей 15.03.2023 510
- Казахстанцы могут регистрировать ОСИ онлайн 15.03.2023 434
- АЗРК подозревает холдинг "Байтерек" в создании неравных условий для заёмщиков 15.03.2023 519
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 513
- 28 миллионов тенге пропали с депозита у жителя Костанайской области 15.03.2023 802
- Президент подписал законы о ЖКХ, штрафах и защите растений 15.03.2023 483
- Гендерное равенство в Казахстане не соблюдается - ОСДП 15.03.2023 473
- По некоторым нормам избирательной системы Казахстан нас обогнал - вице-спикер Сейма Литвы 15.03.2023 490
- "Один в один Киану Ривз". Казахстанский пародист покоряет англоязычный TikTok 15.03.2023 589
- Где и как можно отметить Наурыз в Астане 15.03.2023 610
- Казахстан значительно нарастил поставки урана в Россию 15.03.2023 543
- День печати появится в календаре праздников Казахстана 15.03.2023 545
- Развод при наличии детей: правила хотят изменить в Казахстане 15.03.2023 593
- Второй раунд сокращений: Meta уволит ещё 10 тысяч работников 15.03.2023 479
- Число зависимых от синтетических наркотиков растёт в Казахстане 15.03.2023 616
- В Казахстане упразднят земельные комиссии 15.03.2023 453
- Дело Гульмиры Сатыбалды: Потерпевшая просит возместить многомилионный ущерб 15.03.2023 597
- Схрон оружия нашли на заброшенном складе в Жамбылской области 15.03.2023 691
- Ashyq ещё не закрыт. Где планируют использовать приложение 15.03.2023 642
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 1054
- Цены на лекарства резко подскочили в Казахстане 15.03.2023 619
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 500
- Новая модель ChatGPT работает с картинками, но нужно "отстоять" очередь 15.03.2023 546
- Курс доллара взлетел до 470 тенге в обменниках Казахстана 15.03.2023 518
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 434
- Более 50 домов затопило из-за паводков в Актюбинской области 15.03.2023 555
- Снегопад ждёт казахстанцев в ближайшие дни. Весна откладывается 15.03.2023 899
- Названы регионы, в которых хуже всего живётся казахстанским детям 15.03.2023 560
- Главный санврач Казахстана дала рекомендации по проведению парламентских выборов 15.03.2023 489
- Тепло в наших руках: как в Казахстане выхаживают недоношенных детей 15.03.2023 712
- Казахстанцы массово отписываются от аккаунтов финпирамид в соцсетях после сообщений АФМ 15.03.2023 702
- "Как нас пытаются убедить в пользе утильсбора на авто" - казахстанский юрист провёл фактчекинг 15.03.2023 1053
- Прослушивать судей смогут теперь только с санкции Генпрокуратуры - сенат 15.03.2023 611
- Казахстанцы стали чаще летать, несмотря на резкое подорожание авиабилетов 15.03.2023 522
- Марат Ашим назначен начальником Службы протокола президента 15.03.2023 556
- Иностранные дипломаты ознакомились с ходом подготовки к предстоящим выборам 15.03.2023 546
- Год спустя: какие поручения Токаева реализовались, сообщили в Акорде 15.03.2023 1052
- Более 18 тысяч человек подали заявления на банкротство физических лиц 15.03.2023 548
- Дорогу из Астаны в Кокшетау закрыли для движения 15.03.2023 732
- Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал "Мастерса" в США 15.03.2023 780
- В Казахстане растёт заболеваемость коронавирусом 15.03.2023 804
- На более 50 млн тенге оштрафовали строительные компании в Астане 15.03.2023 569
- Токаев посетит 16 марта Турцию с рабочим визитом 15.03.2023 755
- Жителям шести городов Казахстана советуют сократить время прогулок 15.03.2023 916
- Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 48 тысяч человек 15.03.2023 903
- Стать инвестором может не каждый: какие виды деятельности запрещены в Казахстане 15.03.2023 768
- Пассажира оштрафовали за курение и распитие алкогольных напитков в поезде 15.03.2023 637
- Полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место 15.03.2023 755
- ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу 15.03.2023 645
- Медики рассказали о состоянии мужчины, до полусмерти избитого подростками 15.03.2023 750
- Дом подарили многодетной семье из области Жетысу 15.03.2023 660
- Американский боец сдаст свой паспорт в Казахстане 15.03.2023 918
- Останки убитой собаки обнаружены в Рудном 15.03.2023 698
- Попала в тестомешалку: студентка едва не лишилась руки в Костанае 15.03.2023 761
- Юная блогер из Казахстана получила престижную премию Nickelodeon Kids Choice Awards 15.03.2023 895
- Казахстанка выступила в тандеме с российскими певцами в честь 150-летия Шаляпина 14.03.2023 722
- Иностранец вывез в Казахстан бивни мамонта на 46,5 миллионов тенге 14.03.2023 967
- Режим ЧС объявили в посёлке Хобда Актюбинской области 14.03.2023 772
Сегодня, 05:43
78
78Фото: aa.com.tr
Жертвами схода селей в Турции стали не менее 13 человек
В турецкой провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 13 человек погибли из-за схода селей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".
Проливные дожди обрушились на Шанлыурфу 14 марта. Селевые потоки затопили ряд улиц и проспектов административного центра провинции. Погибли 13 человек. В том числе тела пятерых человек, предположительно, сирийцев, обнаружены в подвальном помещении здания.
Продолжаются работы по поиску и спасению заблокированных из-за проливных дождей местных жителей.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 507
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 1049
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 496
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 2624
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 2772
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1266
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 17720
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3482
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2517
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1525
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2367
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 19840
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2279
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1688
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1483
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1671
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5734
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10206
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1899
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3119
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2346
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14652
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2066
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1896
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1726
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4759
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2113
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3697
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3318
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5597
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10456
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2191
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3048
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 35448
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2101
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2489
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3084
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2368
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5484
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3370
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3049
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6610
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3484
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2596
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2730
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13176
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2769
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12481
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15764
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3091
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4467
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2112
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8037
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17327
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26318
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4401
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3211
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4478
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2780
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3116
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43538
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2792
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4628
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6384
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11913
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3961
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28154
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4729
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4894
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3553
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5903
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39697
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4597
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2913
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4296
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 4178
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20508
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4894
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 9311
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38924
-
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 431
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1031
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 553
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 857
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 917
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 908
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1034
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5832
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1162
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1227
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1238
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1397
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1215
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1917
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1380
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1433
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2116
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1764
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1603
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2315
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2217
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2128
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1898
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2769
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3063
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2649
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3528
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3307
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2763
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2922
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3491
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2778
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3490
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3654
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3560
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4123
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3045
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3371
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3484
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3929
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3790
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4369
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4060
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3708
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3417
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3538
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3909
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4402
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4501
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4615
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4402
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4813
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5129
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4282
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4756
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4207
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3908
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4215
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4218
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4450
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4961
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4947
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3962
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5758
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4493
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4981
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4463
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4868
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4995
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4741
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4280
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4033
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4750
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4741
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4484
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4522
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5341
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4598
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4637
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 4287