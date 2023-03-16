Жертвами схода селей в Турции стали не менее 13 человек

Фото: aa.com.tr

В турецкой провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 13 человек погибли из-за схода селей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

Проливные дожди обрушились на Шанлыурфу 14 марта. Селевые потоки затопили ряд улиц и проспектов административного центра провинции. Погибли 13 человек. В том числе тела пятерых человек, предположительно, сирийцев, обнаружены в подвальном помещении здания.

Продолжаются работы по поиску и спасению заблокированных из-за проливных дождей местных жителей.