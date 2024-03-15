Жертва домашнего насилия убила мужа в Актюбинской области. Наказаны полицейские

Полицейских наказали за бездействие после заявления женщины о насилии в Актобе. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в РК, передаёт BaigeNews.kz.

К представителю омбудсмена обратилась женщина, находящаяся в изоляторе временного содержания. Мать двоих детей попала туда из-за убийства мужа, от которого на протяжении многих лет терпела насилие.

Подозреваемая сообщила, что обращалась к сотрудникам полиции с просьбой защитить её от насилия, но со стороны полиции не было предпринято никаких действий. Когда акт агрессии повторился снова, это закончилось убийством.

Управлением собственной безопасности департамента полиции проведена проверка. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей один сотрудник полиции исключён из правоохранительных органов, ещё двое - освобождены от занимаемых должностей.