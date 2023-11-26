Женская сборная Казахстана по футболу сотворила сенсацию в Лиге наций
Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
157Фото: пресс-службы КФФ
Громкой сенсацией закончился матч Казахстана в футбольной Лиге наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанские футболистки сыграли вничью со сборной Израиля — 0:0, которая считалась явным фаворитом в этом матче. Напомним, три дня назад команды уже встречались между собой, и тогда сборная Израиля одержала победу со счетом 2:0. Теперь турнирное положение в группе 4 дивизиона С таково: Израиль — 7 очков (3 матча), Эстония — 7 очков (4 матча), Казахстан — 5 очков (4 матча), Армения — 0 очков (3 матча).
Стоит добавить, что в сентябре женская сборная Казахстана одержала первую за пять лет победу в официальном матче, победив сборную Армении — 2:1.
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