Женская сборная Казахстана по футболу сотворила сенсацию в Лиге наций

Громкой сенсацией закончился матч Казахстана в футбольной Лиге наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские футболистки сыграли вничью со сборной Израиля — 0:0, которая считалась явным фаворитом в этом матче. Напомним, три дня назад команды уже встречались между собой, и тогда сборная Израиля одержала победу со счетом 2:0. Теперь турнирное положение в группе 4 дивизиона С таково: Израиль — 7 очков (3 матча), Эстония — 7 очков (4 матча), Казахстан — 5 очков (4 матча), Армения — 0 очков (3 матча).

Стоит добавить, что в сентябре женская сборная Казахстана одержала первую за пять лет победу в официальном матче, победив сборную Армении — 2:1.