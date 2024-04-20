Женская борьба: Лаура Ганикызы не смогла взять путёвку на Олимпиаду
Сегодня, 17:44
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Сегодня, 17:44Сегодня, 17:44
121Фото: olympic.kz
Лаура Ганикызы потерпела поражение в полуфинале отборочного турнира по женской борьбе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.
За путевку на Олимпиаду-2024 она билась против представительницы Индии Винеш.
Схватка завершилась досрочной победой оппонентки, которая и взяла одну из двух квот в весовой категории до 50 килограммов.