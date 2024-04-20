Женская борьба: Лаура Ганикызы не смогла взять путёвку на Олимпиаду

Лаура Ганикызы потерпела поражение в полуфинале отборочного турнира по женской борьбе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

За путевку на Олимпиаду-2024 она билась против представительницы Индии Винеш.

Схватка завершилась досрочной победой оппонентки, которая и взяла одну из двух квот в весовой категории до 50 килограммов.