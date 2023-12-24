Женщина с двумя матками родила двойню за два дня

32-летняя американка Келси Хэтчер с редкой паталогией — двумя матками двойной маткой родила двух девочек. Роды заняли два дня, схватки в общей сложности продолжались 20 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Одну дочь женщина родила во вторник и вторую — в среду в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB).

По словам врачей, девочки — разнояйцевые близнецы.

Акушер UAB подтвердила, что у мамы и малышек Ребел и Рокси всё хорошо.

О том, что у неё "двойная матка" Келси узнала в 17 лет. По словам врачей, это редкая врожденная аномалия, поражающая 0,3% женщин.

по данным UAB, шансы забеременеть в обеих матках одновременно — двуполостная беременность — были ещё меньше, "один на миллион".

Зарегистрированные случаи во всем мире крайне редки. В 2019 году врач из Бангладеш сообщил BBC, что женщина родила близнецов почти через месяц после того, как родила недоношенного ребенка в другой матке.

У Хэтчер было три предыдущих здоровых беременности. На этот раз она считала, что беременна только одной маткой, пока обычное ультразвуковое исследование не показало, что ребёнок есть и во второй.