Женщина с двумя матками родила двойню за два дня
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32-летняя американка Келси Хэтчер с редкой паталогией — двумя матками двойной маткой родила двух девочек. Роды заняли два дня, схватки в общей сложности продолжались 20 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Одну дочь женщина родила во вторник и вторую — в среду в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB).
По словам врачей, девочки — разнояйцевые близнецы.
Акушер UAB подтвердила, что у мамы и малышек Ребел и Рокси всё хорошо.
О том, что у неё "двойная матка" Келси узнала в 17 лет. По словам врачей, это редкая врожденная аномалия, поражающая 0,3% женщин.
по данным UAB, шансы забеременеть в обеих матках одновременно — двуполостная беременность — были ещё меньше, "один на миллион".
Зарегистрированные случаи во всем мире крайне редки. В 2019 году врач из Бангладеш сообщил BBC, что женщина родила близнецов почти через месяц после того, как родила недоношенного ребенка в другой матке.
У Хэтчер было три предыдущих здоровых беременности. На этот раз она считала, что беременна только одной маткой, пока обычное ультразвуковое исследование не показало, что ребёнок есть и во второй.
"У меня перехватило дыхание... Мы просто не могли в это поверить", — вспоминает она.
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