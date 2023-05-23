Женщины-полицейские теперь будут патрулировать дороги в Жанаозене

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В Жанаозене теперь женщины-полицейские будут регулировать дорожное движение и выявлять нарушения ПДД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

"Стражи порядка, совмещающие нелёгкую службу с заботой о семье, воспитанием детей и созданием семейного уюта, теперь также несут ответственность за безопасность дорожного движения. Останавливать автомобили, совершившие правонарушения, составлять соответствующие протокола, выезжать на ДТП и вызовы, проводить профилактические работы с нарушителями правил дорожного движения и предупреждения ДТП — всё это считается обязанностью женщин-полицейских", — отметили в ДП.

Указывается, что представительницы прекрасного пола, носящие погоны на плечах, наравне с мужчинами достойно выполняют свои служебные обязанности.

"Женщины-полицейские в органах внутренних дел не уступают мужскому полу ни в физическом плане, ни в плане владения техническими средствами. Потому и обязательства, которые выполняют мужчины и женщины, и требования к ним одинаковы", — заявили в полиции региона.