Женщину, зарезавшую мужа будучи беременной, отпустили домой в Павлодаре

30-летнюю жительницу Экибастуза приговорили к пяти годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Своего мужа она ударила ножом в мае 2023 года на территории одного из ясли-садов города горняков. Полицейские провели расследование по факту убийства, но при вынесении приговора в суде, решение по которому принимали в том числе присяжные заседатели, статью изменили, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В материалах дела указано, что жительница Экибастуза, работающая врачом в одной из местных поликлиник, пришла к своему мужу вечером 7 мая. Трудился супруг сторожем.

Что именно происходило на протяжении нескольких часов подряд не уточняется, но известно, что ближе утру между супругами началась перепалка. Били друг друга, женщина получила удары по голове, шее, рукам. В этот момент она ещё была и беременна. Происходило всё внутри дошкольного учреждения, а закончилось на крыльце. Мужчина вытащил нож и стал угрожать, в этот момент супруга выхватила оружие и один раз ударила мужа в грудь. Порез оказался роковым, пострадавший скончался.

Уголовное дело стражи порядка начали расследовать по факту убийства. Взяли женщину под стражу, а спустя три дня отпустили под домашний арест.

Она изначально была не согласна с тем, что намеренно убила мужа. Пыталась доказать факт превышения допустимой самообороны.

В суде для рассмотрения дела изъявила желание провести заседания с участием присяжных. До последнего жительница Экибастуза просила вынести ей оправдательный приговор. Однако путём голосования присяжные пришли к выводу, что факт убийства не доказан, но умысел некий всё же был.

В итоге приговор вынесли по части 3 статьи 106 УК РК и дали пять лет колонии. При этом за решётку женщина отправится не скоро.

"Суд при назначении наказания в отношении вас принял во внимание исключительные обстоятельства. Это совокупность смягчающих уголовную ответственность обстоятельств - противоправные действия со стороны потерпевшего в виде нанесения вам лёгкого вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения, наличие малолетнего ребёнка, положительную характеристику, отсутствие судимости. Суд посчитал возможным назначить вам наказание ниже низшего предела. Санкция данной статьи предусматривает от восьми лет лишения свободы, вместе с тем суд посчитал возможным назначить вам пять лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, в соответствии со статьёй 39 часть 2 Уголовного Кодекса наказание применяется только в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного. Учитывая, что 7 сентября 2023 года у вас родился ребенок, не достигший двухмесячного возраста, суд на основании статьи 74 части 1 посчитал возможным назначить вам отсрочку", - пояснил осуждённой судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Бахыт Нурланов.

Сегодня 30-летняя жительница Экибастуза в колонию не отправилась, а пошла домой к новорождённому сыну. Судебные издержки взыскивать с женщины также не стали, учли, что она в декрете и дохода не имеет. После вступления вердикта в законную силу должна будет встать на учёт в службу пробации, а вот воспитывать сына ближайшие пять лет все же сможет.