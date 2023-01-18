Женщина вывалила противогазы у стен шымкентского акимата

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Необычный перформанс сегодня случился у стен акимата Шымкента. К зданию горадминистрации свезли 5 тысяч противогазов и буквально вывалили к дверям. Инициатором стала местная предпринимательница. Женщина выиграла тендер на поставку средств защиты, но в акимате решили найти другого поставщика. В итоге получился скандал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Предпринимательница еще в прошлом году выиграла тендер на поставку 5 тысяч противогазов. Говорит, заказала их на российском заводе, потратила свыше 160 миллионов тенге. Но на предприятии якобы случился форс-мажор (закончилось сырье) – и казахстанская компания не уложилась в положенное время.

Чиновников, говорит женщина, она предупреждала о сорванных сроках. Но, когда противогазы все же привезли, в акимате они уже оказались никому не нужны. Городская администрация расторгла договор и подала на предпринимательницу в суд. А после провела аналогичный конкурс.