Женщина случайно узнала о своём богатстве, получив справку из ЦОНа

Фото: BaigeNews.kz

В Жамбылской области рядовой повар в одночасье стала состоятельной дамой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

О своём богатстве и скоропостижной смерти 53-летняя Любовь Крылова узнала, когда получила в ЦОНе справку о недвижимости. И вот уже полгода пытается разобраться в ситуации.

"По документам я этим домом владела с 97 года по 2001 год. И по документам, как будто я умерла, и решением акимата этот дом передают какой-то Гульзаде. Вот мы только что заходили, да. По сей день владельцем является Гульзада. Также она владеет гектаром земли для подсобного хозяйства", — говорит Любовь Крылова.

Женщина 20 лет пыталась встать в очередь на госжильё, но ей постоянно отказывали. И теперь стало понятно почему. Вся недвижимость по документам находится в 20 километрах от Тараза.

Чиновники признали: 25 лет назад в базу прокралась ошибка — наследство получила её полная тезка, потом она умерла, и имущество продали.

"По документам владелицей наследства после смерти родителей стала Крылова Любовь Григорьевна. Гражданка Крылова Любовь Николаевна никакого отношения к имуществу не имеет. Это произошло из-за человеческого фактора: перепутали отчество, в базу внесли неверные данные", — говорит руководитель отдела госкорпорации "Правительство для граждан" Байзакского района Рысдаулет Оман.

Ошибку уже исправили.