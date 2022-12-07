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  • Женщина не смогла выбраться из автомобиля, провалившегося под лёд в ВКО
рixabay Сегодня, 03:52
89
Сегодня, 03:52
89
Фото: рixabay

Женщина не смогла выбраться из автомобиля, провалившегося под лёд в ВКО

Легковой автомобиль с людьми провалился под лёд на Бухтарминском водохраниилще, передаёт BaigeNews.kz.

"6 декабря в 19.44 часов из Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что в Самарском районе ВКО на Бухтарминском водохранилище, в р-не  переправы "Кызыл ту" при переправе по льду провалился в воду легковой автомобиль (в салоне  автомашины находилось 5 человек из них 4 человека выбрались).  В результате утонула женщина 1950 г.р.
На место выехали подразделения и личный состав ДЧС ВКО", - сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

По информации ответственных подразделений на территории, где произошел данный факт - имеется указатель, сообщающий о запрете выезда на лед.

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#лед #автомобиль #мчс
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:52
89
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