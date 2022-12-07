Женщина не смогла выбраться из автомобиля, провалившегося под лёд в ВКО

Легковой автомобиль с людьми провалился под лёд на Бухтарминском водохраниилще, передаёт BaigeNews.kz.

"6 декабря в 19.44 часов из Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что в Самарском районе ВКО на Бухтарминском водохранилище, в р-не переправы "Кызыл ту" при переправе по льду провалился в воду легковой автомобиль (в салоне автомашины находилось 5 человек из них 4 человека выбрались). В результате утонула женщина 1950 г.р.

На место выехали подразделения и личный состав ДЧС ВКО", - сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.