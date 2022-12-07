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Женщина не смогла выбраться из автомобиля, провалившегося под лёд в ВКО
Легковой автомобиль с людьми провалился под лёд на Бухтарминском водохраниилще, передаёт BaigeNews.kz.
"6 декабря в 19.44 часов из Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что в Самарском районе ВКО на Бухтарминском водохранилище, в р-не переправы "Кызыл ту" при переправе по льду провалился в воду легковой автомобиль (в салоне автомашины находилось 5 человек из них 4 человека выбрались). В результате утонула женщина 1950 г.р.
На место выехали подразделения и личный состав ДЧС ВКО", - сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.
По информации ответственных подразделений на территории, где произошел данный факт - имеется указатель, сообщающий о запрете выезда на лед.
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