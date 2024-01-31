Женщина и подросток едва не скончались после укола антибиотика в СКО

Сотрудники центра скорой медицинской помощи в СКО спасли 14-летнего ребёнка и 40-летнюю женщину, получивших анафилактический шок после приёма цефтриаксона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Оба случая произошли в один день. Около полудня поступил вызов к подростку, которому через 15 минут после введения препарата стало плохо. Ребёнок потерял сознание. По приезду бригады скорой помощи артериальное давление составляло 60/40 мм ртутного столба. Пациенту экстренно оказали помощь и госпитализировали.

Около 23:00 скорую помощь вызвали к 40-летней женщине. Она упала в обморок после введения этого же препарата. На момент осмотра медиками состояние у пациентки было крайне тяжёлым, присутствовала оглушенность, очень низкое артериальное давление - 20/0 мм ртутного столба.

"Аллергическая реакция на введение цефтриаксона развилась в течение 15 минут до приезда наших сотрудников. После оказания помощи сознание прояснилось, состояние пациентки улучшилось. Госпитализирована в стационар", - сообщили в центре скорой медицинской помощи.

Врачи напомнили, что перед введением препарата необходимо проводить пробы на чувствительность к антибиотикам. Особенно при применении антибиотиков группы цефалоспоринов - к ним относится ЦЕФ-3, цефтриаксон, цефазолин.