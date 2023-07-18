Женщина и её маленькие дети спят на земле у подъезда в Актау

Фото: Иллюстративное фото/ pixabay.com

Жители Актау обнаружили у своего дома женщину с детьми, которые устроились на ночлег прямо на земле у подъезда. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Видео появилось в соцсетях. Автор сообщил, что снял его возле подъезда дома №28 в 6 микрорайоне. По его словам, спящая женщина была пьяна.

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что вызов поступил на пульт дежурного "102".

"Прибывшими на вызов сотрудниками полиции обнаружена женщина с несовершеннолетними детьми. В ходе установления её личности стало известно об отсутствии у неё места жительства. Детей поместили в детскую областную больницу", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении женщины составили административный протокол по статье 440 КоАП РК - "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".