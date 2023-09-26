Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Сегодня, 10:46
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Сегодня, 10:46Сегодня, 10:46
179Фото: дчс ско
Тела женщины и двоих детей были обнаружены после пожара в частном жилом доме города Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС СКО.
"К моменту прибытия службы пожаротушения ДЧС СКО, деревянный дом горел открытым пламенем. В ходе тушения на месте пожара обнаружены безжизненные тела 3 человек - женщины, 2003 г.р. и 2 детей, 2022 г.р. и 2018 г.р", - говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются причина возгорания и ущерб.
Пожар локализован в 22-04 ч.и ликвидирован в 22-36. силами и средствами ДЧС СКО (15 человек личного состава и 3 единицы техники). Площадь пожара - 19 кв.м.
На место происшествия выезжал аким области Гауез Нурмухамбетов, начальник ДЧС СКО Ерик Сарыбаев, начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.
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