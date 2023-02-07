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  • Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
polisia.kz Сегодня, 21:13
194
Сегодня, 21:13
194
Фото: polisia.kz

Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

Мать и её дети-близнецы погибли при столкновении легковушки с фурой в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла на 470 километре трассы Костанай - Карабутак.

"Водитель машины JAC S3, не убедившись в безопасности маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с большегрузом", - сообщили в полиции.

Погибли двое девятилетних детей и их 33-летняя мать.

Проводится следствие. 

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#дтп #авария #происшествия #Костанайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:13
194
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