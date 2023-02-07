Лента новостей
- Казахстанец пропал после землетрясения в Турции 21:58 0
- Масштабный ремонт системы теплоснабжения проведут в Экибастузе 21:49 87
- Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Костанайской области 21:13 194
- Землетрясение в Турции: тело извлекли из-под завалов казахстанские спасатели 20:50 328
- Мужчина с оружием разгуливал по Талдыкоргану 20:31 233
- Мошенники действуют от имени акимата в Алматы 20:12 265
- Взрыв газа произошёл в Актюбинской области, есть пострадавшие 19:34 313
- Несколько республиканских трасс закрыли на западе Казахстана 19:11 383
- Казахстан граничит с Кустанаем, Байконур - самый большой город в стране. Интервью с нейросетью ChatGPT 18:52 548
- Озеро Сайран начали чистить от мусора в Алматы 18:20 405
- Причины сбоя eGov во время запуска платформы автокредитования объяснили в НИТ 18:03 558
- На 8 лет осудили инкассатора, обвинённого в убийстве грабителя во время январских событий в Алматы 17:52 661
- 16 казахстанцев вернутся на родину из Турции бортом МЧС 17:48 457
- Пострадавших и погибших казахстанцев в Турции нет - МИД РК 17:40 390
- Трассы перекрыли из-за снегопада в Атырауской области 17:10 403
- Главу отдела в комитете труда подозревают в получении взяток от людей с инвалидностью 17:05 456
- Тренер сурдлимпийца Канафина в восьмой раз выиграл суд у Минспорта 16:47 773
- В Турцию прибыл отряд спасателей из Казахстана 16:46 348
- Рассматриваем возможность строительства логистических хабов в Алматы и Астане - Татьяна Бакальчук 16:27 480
- Казахстанцев, находящихся в зоне землетрясения в Турции, МИД РК просит приехать в аэропорт Газиантепа 15:41 518
- Экс-замначальника полиции подозревается в мошенничестве в Туркестанской области 15:40 396
- МВФ рекомендует улучшить бюджетные правила в Казахстане 15:38 381
- Туркестанская декларация и торговые хабы. Что будут обсуждать на первом в ЦА межпарламентском форуме 15:38 419
- Партия "Ауыл" представила список кандидатов в депутаты мажилиса 15:23 518
- Казахстанских врачей могут отправить в Турцию для помощи пострадавшим в землетрясении 15:16 409
- На дистанционку перевели школьников и студентов колледжей в Атырауской области 14:56 476
- Qazaq Air возобновит полёты из Астаны в Новосибирск с 18 февраля 14:39 434
- 18-летний талдыкорганец подозревается в убийстве отца 14:37 462
- Асхат Аймагамбетов - да, Мади Ахметов - нет. Кто стал кандидатом в Мажилис от Amanat 14:34 797
- Из-за нехватки земли в Шымкенте не могут достроить новый терминал аэропорта 14:22 1994
- Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла турнир в Барселоне 14:03 530
- Жителей ВКО предупредили о возможном самопроизвольном сходе лавин 13:43 445
- Необоснованные запреты на беспрепятственный проезд электромобилей на парк "Медеу" выявил Антикор 13:31 450
- "Бюджет народного участия": жители Астаны могут изменить свои дворы 13:22 485
- Посмотрите, где играют дети, неужели теперь это норма? - Смаилов о качестве строительства жилья 13:14 634
- Бывший министр просвещения Аймагамбетов получил должность в университете КАЗГЮУ 13:00 683
- Сокращение финансирования из бюджета Библиотеки первого президента рассмотрят уже в марте 12:54 458
- Фигуристка Элизабет Турсынбаева объяснила, почему решила баллотироваться в депутаты 12:20 560
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 12:14 598
- Почти 14 миллиардов тенге требуется для стабилизации цен на "социальный хлеб" 11:52 603
- Льготное автокредитование: будет ли дополнительное финансирование 11:50 516
- Акимов Жетысуской и Улытауской областей исключили из состава политсовета Amanat 11:47 515
- Казахстанским аграриям выделят 413 тысяч тонн льготного дизтоплива 11:32 443
- "Врач" из Сирии выманил у акмолинки пять миллионов тенге 11:32 576
- Почти 100 тысяч иностранцев зарегистрировались в Алматы в 2022 году 11:20 632
- "Работа не проводится" - Смаилов снова раскритиковал акимов за рост цен на продукты 11:15 726
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 11:13 592
- В полной безопасности чувствуют себя казахстанцы, никогда не состоявшие в браке 11:01 509
- В каких регионах больше всего взлетели цены на продукты и почему 10:54 639
- Казахстанские спасатели вылетели в Турцию 10:14 547
- Сколько кандасов переехали в Казахстан с начала года 10:07 557
- Казахстанские предприятия заказали колледжам обучение 10 тысяч специалистов 09:57 482
- Образование детей подорожало в Казахстане, больше всего цены выросли в Павлодаре 09:23 669
- Семидневный траур объявлен в Турции, число жертв достигло почти трёх тысяч 09:02 914
- Число заболевших COVID-19 в Казахстане за сутки превысило 50 08:36 519
- Шахматную азбуку для малышей создали в Шымкенте 07:58 481
- Накачивание мяса птицы водой запретили в Казахстане 07:15 719
- Тело Ленина пытались похитить из Мавзолея 06:43 3426
- "Она была нереально крутая": футболист "Зенита" оценил казахскую кухню 05:02 734
- Двухлетний ребенок проглотил 11 магнитов в Караганде 04:23 839
- Многодетная сельчанка из ЗКО превратила хобби в успешный бизнес 03:19 4264
- Казахстанский нейрохирург провёл сложнейшую операцию пациенту в Узбекистане 02:48 35358
- Землетрясение в Турции: из Казахстана вылетят свыше 40 спасателей и врачей на помощь 01:30 862
- Дубль два: завод по переработке корня солодки запускают повторно в Кызылординской области 00:06 3552
- Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тёщу и спрыгнул сам 06.02.2023 12962
- Услуга по регистрации залога движимого имущества стала доступна на eGov.kz 06.02.2023 557
- Новый КПП установили в Иле-Алатауском нацпарке в Алматы 06.02.2023 605
- Снегопады и морозы ожидаются в Казахстане 06.02.2023 1091
- Рынок горит в Алматы 06.02.2023 1570
- Более двух миллионов тенге выманил у 60-летней казахстанки жених из Англии 06.02.2023 693
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 610
- Диплом больше не нужен? Как поменяются требования к работникам в Казахстане 06.02.2023 13935
- Города в руинах: последствия сильного землетрясения в Турции 06.02.2023 2714
- Землетрясение ощутили жители Шымкента 06.02.2023 921
- Землетрясение в Турции: к туристам обратились в компании Air Astana 06.02.2023 2668
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 2750
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 645
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 827
- Курс доллара в Казахстане снизился до семимесячного минимума 06.02.2023 673
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 676
Сегодня, 21:13
194
194Фото: polisia.kz
Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
Мать и её дети-близнецы погибли при столкновении легковушки с фурой в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Авария произошла на 470 километре трассы Костанай - Карабутак.
"Водитель машины JAC S3, не убедившись в безопасности маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с большегрузом", - сообщили в полиции.
Погибли двое девятилетних детей и их 33-летняя мать.
Проводится следствие.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 12:14 598
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 2750
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 676
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 1590
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1296
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 12063
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 2278
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 28094
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1663
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2221
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2266
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70659
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 20795
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22358
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2189
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5086
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7350
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2078
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2496
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2170
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 250334
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1858
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1967
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3228
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2843
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2241
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2250
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3847
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3312
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3935
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2313
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2305
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2900
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2406
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3052
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2441
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2649
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4389
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2801
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2733
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13847
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2511
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2995
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6513
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2993
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3477
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4001
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10183
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3303
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16789
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4188
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3436
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 132927
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3310
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41051
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7050
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6633
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6629
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 17289
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7171
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20950
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10435
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3575
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4108
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3488
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3964
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27332
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9188
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3301
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6323
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3613
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4103
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10890
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10466
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9541
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5581
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5794
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5939
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7814
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 4112
-
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 11:13 592
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 610
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 645
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 827
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 613
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1011
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1002
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 902
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1009
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 993
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1081
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1232
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1274
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1340
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1192
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1594
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1309
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1312
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1341
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1179
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1257
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1229
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1531
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1164
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1324
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1319
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1323
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1453
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1496
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1562
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1632
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1491
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1969
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1893
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2772
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2039
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1950
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2726
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2075
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2610
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2283
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2501
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2666
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2607
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2601
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2527
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2377
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2596
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2686
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2688
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2692
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2868
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2765
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3090
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3187
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3000
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3030
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3242
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3098
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3326
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3191
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3119
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3285
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3370
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5709
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3938
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4676
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5657
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5365
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5364
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5218
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4732
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 6717
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6293
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7893
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 8020
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7962
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 6391
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 6253
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6545