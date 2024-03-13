Женщина часто засыпала в наушниках и частично потеряла слух

Жительница Китая оказалась вынуждена использовать слуховой аппарат после того, как два года подряд засыпала с наушниками, в которых играла музыка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Молодая женщина обратилась за медицинской помощью после того, как однажды поняла, что плохо понимает речь своего начальника.

Обследование выявило необратимое неврологическое повреждение в левом ухе. Изначально врач предположил, что женщина получила травму уха или долго находилась у источника громкого звука. Однако позже выяснилось, что орган слуха пострадал из-за того, что китаянка, будучи ещ( студенткой колледжа, привыкла засыпать в наушниках под музыку.

"Когда я училась в колледже, мне понравилось засыпать под музыку. Со временем это вошло в привычку. Последние два года я каждую ночь сплю в наушниках", – рассказала пациентка врачу.

Хотя музыка, которую женщина слушала по ночам, была негромкой, из-за интенсивной нагрузки даже она нанесла вред уху. Повреждения оказались относительно лёгкими – потерю слуха можно компенсировать слуховым аппаратом.