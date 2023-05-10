Железнодорожные билеты могут подешеветь в Казахстане

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В Казахстане планируют снизить и зафиксировать стоимость железнодорожных билетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной тпрокуратуры.

Так, в рамках планового анализа ведомством был изучен приказ уполномоченного органа в сфере транспорта "Об утверждении методики определения предельных уровней цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям".

Установлено, что в методику неправомерно включена формула по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ.

21 февраля на этот нормативный акт прокуроры принесли протест в Мининдустрии и инфраструктурного развития. Протест удовлетворили в полном объеме.

"На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами", - говорится в сообщении.

Как отметили прокуроры, поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.