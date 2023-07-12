Жара отступит, придут дожди: Метеорологи спрогнозировали погоду на три дня

Синоптики "Казгидромета" рассказали, какой будет погода в ближайшие дни, с 13 по 15 июля, передаёт BaigeNews.kz.

"Глубокий Западный циклон по мере смещения через территорию Казахстана, вызовет дожди с грозами, шквалистым ветром и градом на большей части страны, 14-15 июля на северо-западе, 15 июля на севере страны ожидаются сильные ливневые дожди. Юг, юго-восток и юго-запад республики отрог антициклона сохранит погоду без осадков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни на востоке, 13 июля на юге, 13-14 июля на северо-востоке, юго-востоке, в центре Казахстана сохранится очень сильная жара до 45 градусов. По республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.