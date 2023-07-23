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Жара до 43 градусов снова ожидается в некоторых регионах Казахстана
"Казгидромет" дал прогноз погоды на понедельник. Синоптики отмечают неустойчивый характер погоды на большей части территории страны, в некоторых регионах прогнозируют аномальную жару, передаёт BaigeNews.kz.
На большей части республики пройдут дожди с грозами, на западе – сильный дождь. Лишь на юге, востоке, в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков. По Казахстану ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туман.
Днём в Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской областях, областях Жетысу, Абай, на юге Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара 35-43 градусов.
В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на западе Мангистауской, на западе, севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской, на юге Костанайской, на юге, севере, востоке Акмолинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
24-26 июля днём на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 42 градуса. В Конаеве 25-26 июля днём ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.
Днём 24 июля на востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 18 метров в секунду, на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.
на западе Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, севере области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на востоке области сохраняется сильная жара 35 градусов. В Атырау днём ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный днем при грозе порывы 15-18 метров в секунду.
Ночью на западе, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске гроза.
В Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области ожидается сильная жара 40-43 градуса. В Шымкенте днём жара 40 градусов. В Туркестане 41-43 градуса.
Днём на западе области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на северо-западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 38 градусов.
24 июля днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-18 метров в секунду. Днём на юге области ожидается сильная жара 35 градусов.
Утром и днём на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Днём на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. В Актобе днём ожидается гроза.
Днём на большей части Кызылординской области сохраняется сильная жара 40-43 градуса. В Кызылорде 40-42 градуса.
На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
24-26 июля в районе Алкольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов.
Днём на большей части области Улытау сохраняется сильная жара 35-39 градусов.
Ночью на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
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