  • 8 Октября, 10:13
  • BAIGENEWS

Жанибек Алимханулы оставил мощное сообщение

Сегодня, 08:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 08:56
Сегодня, 08:56
217
Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы впечатляюще анонсировал свой предстоящий поединок с немцем Винченцо Гуальтьери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
 
Алимханулы опубликовал в Twitter фото с поясом чемпиона мира по версии WBO, подписав его кратко: "14 октября", но добавив к посту три эмодзи бомбы.

В Казахстане бой Алимханулы — Гуальтьери состоится утром 15 октября. Бой пройдет в Розенберге (США, штат Техас). Добавим, что, помимо титула WBO, на кону также будет стоять пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который принадлежит Гуальтьери. 

Самое читаемое

Наверх