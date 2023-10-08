Жанибек Алимханулы оставил мощное сообщение

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы впечатляюще анонсировал свой предстоящий поединок с немцем Винченцо Гуальтьери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Алимханулы опубликовал в Twitter фото с поясом чемпиона мира по версии WBO, подписав его кратко: "14 октября", но добавив к посту три эмодзи бомбы.

В Казахстане бой Алимханулы — Гуальтьери состоится утром 15 октября. Бой пройдет в Розенберге (США, штат Техас). Добавим, что, помимо титула WBO, на кону также будет стоять пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который принадлежит Гуальтьери.