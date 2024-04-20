Жанарыс Рахметкали принёс стране вторую медаль чемпионата Азии по дзюдо
Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
120Фото: olympic.kz
В Гонконше проходит первый день чемпионата Азии по дзюдо. В рамках турнира на пьедестал поднялся Жанарым Рахметкали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Дзюдоист завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 килограммов.
В схватке за третье место он оказался сильнее соотечественника Гусмана Кыргызбаева.
Стоит отметить, что теперь в активе команды две "бронзы". Ранее третьей стала Галия Тынбаева.