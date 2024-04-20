Жанарыс Рахметкали принёс стране вторую медаль чемпионата Азии по дзюдо

В Гонконше проходит первый день чемпионата Азии по дзюдо. В рамках турнира на пьедестал поднялся Жанарым Рахметкали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Дзюдоист завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 килограммов.

В схватке за третье место он оказался сильнее соотечественника Гусмана Кыргызбаева.

Стоит отметить, что теперь в активе команды две "бронзы". Ранее третьей стала Галия Тынбаева.