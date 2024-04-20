Две казахстанки сразились за медаль чемпионата Азии по дзюдо

На чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге состоялась схватка за третье место в весовой категории до 48 килограммов с участием двух казахстанок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

На татами сошлись Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

Противостояние выиграла Тынбаева, принесшая стране первую медаль чемпионата Азии.

Добавим, что также за "бронзу" сегодня сразятся Нурканат Серикбаев, Гусман Кыргызбаев и Жанарыс Рахметкали.