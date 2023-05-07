Жанаозенцы трудоустраиваются по программе "Жұмыс жасаймын"

Фото: Центр общественных коммуникаций

651 житель города Жанаозен трудоустроен в рамках регионального проекта "Жұмыс жасаймын", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Рассчитаный на 2021-2023 годы проект нацелен на решение проблем с трудоустройством и содействие занятости населения.

Безработные жители региона будут трудоустроены на постоянную работу. Согласно положению проекта, месячная заработная плата в первый год выплачивается за счет Центра занятости населения. А на второй год 70 процентов зарплаты участнику проекта выплачивает центр занятости населения и 30 процентов — работодатель. На третий год 30 процентов заработной платы выплачивает центр занятости и 70 процентов — работодатель.

Среди трудоустроенных — Бауыржан Ялгашов. Благодаря программе многодетный отец стал одним из квалифицированных специалистов в малярно-сборочном цехе Жанаозена. Работу состоящему в очереди по безработице мастеру предложили год назад.

"Уже год, как я работаю, благодаря проекту "Жұмыс жасаймын". Работа доставляет мне удовольствие и приносит пользу обществу. Вместе с коллегами мы изготавливаем разные виды железных дверей и мебели. Это большое достижение для нас, которым мы можем гордиться. Ведь мы не только работаем, но и приносим пользу региону. Поэтому я особенно рад. Мой ежемесячный доход позволяет мне содержать четверых детей. Человек, который хочет, всегда найдёт работу, — уверен Бауыржан Ялгашов.

Гаухар Шандиева также нашла постоянную работу по региональной программе. Женщина два года не могла трудоустроиться, а сегодня она — воспитатель в детском саду.

"Два года назад я хотела воспитывать малышей и внести свой вклад в становление их личности. Решила обратиться за помощью в центр занятости и устроиться на работу. Проект "Жұмыс жасаймын" помог мне своевременно получить работу и достаточный стабильный доход. Хочу посоветовать безработным гражданам правильно использовать предоставленные государством возможности", — сказала Гаухар Шандиева.

Шолпан Какабаева — ещё одна жительница Жанаозена, воспользовавшаяся программой. Она выбрала работу по удобному графику и достойной зарплате в рамках проекта.