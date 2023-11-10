Жакупова рассказала работникам предприятий Актюбинской области о внедрении спецсоцвыплаты

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область провела встречу с работниками промышленных предприятий. Глава МТСЗН обсудила с трудовыми коллективами вопросы обеспечения безопасности и охраны труда на производстве и рассказала об основных подходах для назначения специальной социальной выплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча состоялась в Хромтау на площадке Донского горно-обогатительного комбината. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Мурат Муратбеков, порядка 200 работников комбината, ТОО "Восход Oriel" и "Актюбинская медная компания".

В выступлении Светлана Жакупова подчеркнула, что встреча проводится для разъяснения проведённой работы по реализации поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана 1 сентября.

В целях снижения уровня производственного травматизма разработан проект Концепции безопасного труда до 2030 года. Для повышения уровня социальной защиты людей, работающих во вредных условиях труда, министерством выработаны, согласованы с заинтересованными государственными органами и направлены на рассмотрение Мажилиса Парламента РК поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты.

"Принято решение, что спецсоцвыплаты будут назначаться работникам, занятым во вредных условиях труда, при достижении 55 лет и наличии факта уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение семи лет. Специальные соцвыплаты будут осуществляться из четырёх источников: республиканского бюджета в размере 1,5 прожиточного минимума (далее – ПМ); ЕНПФ за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов с учётом имеющихся пенсионных накоплений, в порядке, утверждённом постановлением правительства; из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ; за счёт средств работодателей в размере 1 ПМ", – проинформировала глава МТСЗН.

Также законодательными поправками предусматривается совершенствование системы обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, направленное на:

возмещение компаниями по страхованию жизни расходов работодателя на превентивные меры в пределах до шести процентов от уплаченной страховой премии;

возмещение компаниями по страхованию жизни расходов на реабилитационные меры в пределах до шести процентов от уплаченной страховой премии;

оплата компаниями по страхованию жизни санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП;

исключение вины работника при определении размера возмещения вреда (страховой выплаты) в результате несчастного случая.

Министр отметила, что проект поправок в законодательство находится на рассмотрении мажилиса.

В ходе встречи Светлана Жакупова ответила на вопросы работников предприятий Актюбинской области.

Кроме того, министр посетила Хромтауский горно-технический колледж, ознакомилась с ходом строительства реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями на 150 мест и посетила в Актобе Центр социального обслуживания №1.