Зерно в обмен на масло: Казахстан и Греция договорились усилить сотрудничество

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Казахстан будет экспортировать зерновые культуры в Грецию, а импортировать из этой страны оливковое масло. Соответствующее письмо подписали министры сельского хозяйства двух стран – Ербол Карашукеев и Георгис Георгантас на площадке казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям - KGIR – 2022, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Глава казахстанского Минсельхоза отметил, что стабильные урожаи и высокие качественные характеристики отечественной пшеницы способствовали позиционированию Казахстана в качестве одного из ведущих мировых экспортеров зерна и муки.

"Мы также готовы проработать поставки товаров мукомольной и крупяной промышленности, мяса, растительных масел и других видов переработанной и органической продукции. Надеюсь, что подписание этого документа даст дополнительный импульс для развития сотрудничества между нашими странами в сфере АПК", – сказал Ербол Карашукеев.

Министр сельского хозяйства РК также предложил греческим инвесторам реализовать на территории Казахстана проекты по переработке сельскохозяйственного сырья, в том числе мяса и молока, картофеля, сахарной свеклы, масличных культур, фруктов и так далее.

Кроме того, казахстанская сторона заинтересована в активизации взаимодействия между специалистами и учёными министерств и ведомств в области подготовки кадров и научного обеспечения АПК, в том числе по проведению совместных научных исследований.

В свою очередь, греческая делегация предложила обмен технической информацией, ноу-хау и опытом, а также организацией учебных программ, семинаров, конференций в обеих странах.

Отметим, что между Казахстаном и Грецией отмечается рост торговых показателей. За восемь месяцев этого года товарооборот продукции АПК вырос на 5,5 процента по сравнению с 2021 годом и составил 3,8 миллиона долларов.