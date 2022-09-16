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Земля уходит из-под ног: сельчане требуют остановить взрывы в Жамбылской области
Жители Жамбылской области требуют прекратить утилизацию боеприпасов в регионе. Сельчане жалуются: из-за сильных хлопков их дома уже покрылись трещинами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Когда взрывается, земля будто уходит из-под ног. С такой силой, что двери и окна дрожат. Нам надоело уже, устали", - говорят сельчане.
В регионе уничтожают остатки боеприпасов из воинской части, где в прошлом году произошла трагедия. Тогда на складах случился пожар, снаряды начали взрываться. Погибли 17 военных и пожарных. Взрывы звучат и сегодня – пять дней в неделю утром и вечером.
Последние несколько дней отголоски утилизации ощущались даже в областном центре. При этом военные говорят, официальных жалоб на взрывы ни от кого не поступало.
"Если сравнить с прошлым годом, во время чрезвычайной ситуации взрывы были мощностью более тысячи килограммов. На сегодняшний день мощность взрывов – в пределах от 200 до 400 в тротиловом эквиваленте. Мы рассчитываем, что со следующей недели, возможно, эти объемы намного сократятся", - прокомментировал начальник управления инженерных войск регионального командования "Юг" Бахытбек Тажибаев.
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