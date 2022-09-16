open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Земля уходит из-под ног: сельчане требуют остановить взрывы в Жамбылской области
ktk.kz Сегодня, 22:33
64
Фото: ktk.kz

Земля уходит из-под ног: сельчане требуют остановить взрывы в Жамбылской области

Жители Жамбылской области требуют прекратить утилизацию боеприпасов в регионе. Сельчане жалуются: из-за сильных хлопков их дома уже покрылись трещинами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Когда взрывается, земля будто уходит из-под ног. С такой силой, что двери и окна дрожат. Нам надоело уже, устали", - говорят сельчане.

В регионе уничтожают остатки боеприпасов из воинской части, где в прошлом году произошла трагедия. Тогда на складах случился пожар, снаряды начали взрываться. Погибли 17 военных и пожарных. Взрывы звучат и сегодня – пять дней в неделю утром и вечером.

Последние несколько дней отголоски утилизации ощущались даже в областном центре. При этом военные говорят, официальных жалоб на взрывы ни от кого не поступало.

"Если сравнить с прошлым годом, во время чрезвычайной ситуации взрывы были мощностью более тысячи килограммов. На сегодняшний день мощность взрывов – в пределах от 200 до 400 в тротиловом эквиваленте. Мы рассчитываем, что со следующей недели, возможно, эти объемы намного сократятся", - прокомментировал начальник управления инженерных войск регионального командования "Юг" Бахытбек Тажибаев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#взрыв #боеприпасы #Жамбылская область
Сегодня, 22:33
64
Журналист
Наверх