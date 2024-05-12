Наставник сборной Франции отказался признавать победу Казахстана

Главный тренер сборной Франции по хоккею Филипп Бозон прокомментировал поражение от Казахстана (1:3) в матче чемпионата мира-2024 в Чехии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, Казахстан уверенно победил Францию на старте чемпионата мира по хоккею.

"Не думаю, что мы проделали плохую работу. Я даже считаю, что мы были лучше. Но это спорт, здесь нужно забивать голы, поэтому жаловаться немного глупо. Но я думаю, что во втором и третьем периодах мы играли хорошо, но пропустили гол в концовке второго. Теперь мне ничего не остается, кроме как сплотить команду и перестроить ее к следующему матчу — в каждом матче мы теряем игроков. Но, опять же, мне понравилась игра нашей команды в этом матче. Мы сильно давили... Но в спорте не всегда побеждает сильнейший — мы видели это уже много раз. Поэтому нам остается перевернуть эту страницу и готовиться к завтрашнему матчу", — говорит Бозон.

Во втором матче на ЧМ-2024 сборная Франции сыграет с командой Латвии. На эту игру букмекерская контора Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Латвии — 1.96, ничья — 4.10, победа Франции — 3.35 (основное время). Победа в матче: Латвия — 1.54, Франция — 2.50. Матч состоится в воскресенье, 12 мая.