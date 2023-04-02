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Сегодня, 18:56
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94Фото: m.123ru.net
Землетрясение силой в два балла ощутили жители Алматы
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение с эпицентром в 17 километрах от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным организации, землетрясение произошло 2 апреля в 16:56 по местному времени.
"Эпицентр землетрясения расположен в 17 километрах на юг от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 76.81° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) в Алматы — 2 балла", — говорится в сообщении СОМЕ.
В МЧС РК сообщили, что информация о каких-либо последствиях ведомству не поступала.
"2-3 балла — нормальный фон для данного региона", — уточнили в МЧС.
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