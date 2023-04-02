Землетрясение силой в два балла ощутили жители Алматы

Фото: m.123ru.net

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение с эпицентром в 17 километрах от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным организации, землетрясение произошло 2 апреля в 16:56 по местному времени.

"Эпицентр землетрясения расположен в 17 километрах на юг от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 76.81° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) в Алматы — 2 балла", — говорится в сообщении СОМЕ.

В МЧС РК сообщили, что информация о каких-либо последствиях ведомству не поступала.