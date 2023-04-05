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depositphotos.com Сегодня, 06:30
178
Сегодня, 06:30
178
Фото: depositphotos.com

Землетрясение произошло в 538 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 04 апреля 2023 г. в 21 час 59 мин зарегистрировано землетрясение,  передаёт BaigeNews.kz .

"Эпицентр землетрясения расположен в 538 км на юго-запад от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 38.86° с.ш. 74.07° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - сообщили в СОМЭ.

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Сегодня, 06:30
178
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