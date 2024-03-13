Землетрясение произошло в 465 км от Алматы

13 марта в 23.11 сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение, передает BaigeNews.kz.

Его эпицентр расположен в 465 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 9, 6, магнитуда — MPV 4,4, глубина — 15 км.

По информации сейсмологов, сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

9 марта недалеко от озера Зайсан произошло землетрясение. Его эпицентр находился в области Абай недалеко от поселка Аксуат.

После этого специалисты "КазАвтоЖола" проинспектировали дороги области, а также осмотрели искусственные сооружения в районе озера Зайсан.