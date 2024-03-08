Недалеко от озера Зайсан произошло землетрясение
Вчера, 00:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 00:05Вчера, 00:05
36Фото: pixabay
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 балла с эпицентром в 682 км от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Подземные толчки казахстанцы не почувствовали.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 8 марта в 22:41 времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 682 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 47.61° с.ш. 82.97° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости", — сообщили сейсмологи в Алматы.
Эпицентр землетрясения находился в области Абай, западнее озера Зайсан, недалеко от поселка Аксуат.
Самое читаемое
- Девушка отправила на помойку букет из 1001 тюльпана
- Маслихат ВКО утвердил строительство суперЦОНа в Усть-Каменогорске
- Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию на шахматном фестивале в Москве
- Айбек Оралбай с нокдауном выиграл бой за лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе
- Семью из шести человек зарезали в Оттаве