Специалисты "КазАвтоЖола" проинспектировали дороги после землетрясения в области Абай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После землетрясения в области Абай на искусственных сооружениях разрушения не зафиксированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖола".
В связи с поступившей информацией о землетрясении, произошедшем на территории области Абай, дорожники провели визуальный осмотр состояния инфраструктуры в зоне возможного воздействия.
"Представители "КАЖ-Сервис" осмотрели искусственные сооружения в районе озера Зайсан в с. Кокпекты до границы Восточно-Казахстанской области. Кроме того, были осмотрены участки автомобильной дороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай" км 1005-1090 и участок автодороги"Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас" км 793-941. В результате объезда и визуального осмотра искусственных сооружений, дефектов и разрушений не выявлено", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 марта в 22:41 казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 балла с эпицентром недалеко от озера Зайсан. Жители Казахстана подземных толчков не ощутили.
Самое читаемое
- Девушка отправила на помойку букет из 1001 тюльпана
- "Казахтелеком" обратился в суд по сделке "Кселл"
- Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию на шахматном фестивале в Москве
- Айбек Оралбай с нокдауном выиграл бой за лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе
- "Я сама через это прошла": откровения инспектора по защите женщин из Семея