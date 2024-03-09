Специалисты "КазАвтоЖола" проинспектировали дороги после землетрясения в области Абай

После землетрясения в области Абай на искусственных сооружениях разрушения не зафиксированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖола".

В связи с поступившей информацией о землетрясении, произошедшем на территории области Абай, дорожники провели визуальный осмотр состояния инфраструктуры в зоне возможного воздействия.

"Представители "КАЖ-Сервис" осмотрели искусственные сооружения в районе озера Зайсан в с. Кокпекты до границы Восточно-Казахстанской области. Кроме того, были осмотрены участки автомобильной дороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай" км 1005-1090 и участок автодороги"Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас" км 793-941. В результате объезда и визуального осмотра искусственных сооружений, дефектов и разрушений не выявлено", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 марта в 22:41 казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 балла с эпицентром недалеко от озера Зайсан. Жители Казахстана подземных толчков не ощутили.